Нападающий «Ювентуса» Влахович установил уникальное достижение в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович сумел установить уникальное достижение. Сербу удалось забить четыре мяча в четырёх стартовых матчах нового сезона итальянского Серии А.

Как сообщает Opta Sport, Влахович стал первым игроком в истории «Ювентуса», сумевший сделать это в двух розыгрышах чемпионата Италии подряд.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 23-летний серб сыграл в 27 матчах и отметился десятью голами, а также двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Душана в € 70 млн.

«Ювентус» после четырёх туров набрал 10 очков и сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А. Лидирует миланский «Интер» (12).