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Антон Зиньковский: «Спартаку» повезло забить в конце матча с «Сочи»

Красно-белые прервали серию без побед.
17 сентября 2023 11:16
автор: Денис Владимиров

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи».

Встреча состоялась 16 сентября на домашнем стадионе красно-белых и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный мяч был забит на первой компенсированной минуте ко второму тайму. Точным ударом отметился сербский защитник москвичей Срджан Бабич.

«Тяжёлый матч с «Сочи». В первые 15-20 минут мы могли забивать один из двух-трёх моментов. Тогда было бы всё намного проще. Чуть затянули. Повезло, что забили в конце, и хорошо, что дожали. Выиграли заслуженно», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак» набрал 13 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с шестью баллами находится на 12-м месте. В следующем туре чемпионата России «Спартак» 23 сентября сыграет на своём поле с московским «Динамо», «Сочи» в этот же день встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

источник: Чемпионат.com
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