«Мягко говоря, не очень». Зиньковский - о своей игре в сентябре за сборную России

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от игры за сборную России.

Напомним, что национальная команда провела в сентябре три товарищеских матча. Игра с катаром завершилась вничью (1:1). Еще два матча Россия провела с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2)

«В сборной России была хорошая атмосфера. Пообщались с ребятами из разных команд. Всё прошло отлично, за исключением лично моей игры — сыграл не очень хорошо, мягко говоря. В остальном — всё понравилось. Атмосфера была отличной», — приводит «Чемпионат» слова Зиньковского.

Добавим, что Антон провел один тайм в матче с Катаром.