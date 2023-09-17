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«Мягко говоря, не очень». Зиньковский - о своей игре в сентябре за сборную России

Национальная команда не смогла одержать победу в рамках товарищеских матчей.
17 сентября 2023 11:25
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от игры за сборную России.

Напомним, что национальная команда провела в сентябре три товарищеских матча. Игра с катаром завершилась вничью (1:1). Еще два матча Россия провела с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2)

«В сборной России была хорошая атмосфера. Пообщались с ребятами из разных команд. Всё прошло отлично, за исключением лично моей игры — сыграл не очень хорошо, мягко говоря. В остальном — всё понравилось. Атмосфера была отличной», — приводит «Чемпионат» слова Зиньковского.

Добавим, что Антон провел один тайм в матче с Катаром.

источник: Чемпионат.com
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