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Кристиан Нобоа: «Сочи» работает над тем, чтобы не вылететь из РПЛ

Команда проиграла третий матч подряд.
17 сентября 2023 11:38
автор: Александр Поволоцкий

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на поражение команды в матче 8-го тура со «Спартаком».

Игра в Москве завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Нам нe сопутствует удача – в этом вся пpичина поражений «Сочи». Мы очeнь хорошо готовились в течение недели, но пpопустили гол в конце. Есть проблемы в атаке. Я не могу не переживать за рeзультат. Мы работаем над тем, чтобы не вылететь из РПЛ. Но ситуация, в которой мы оказались, может произoйти с любой командой», – цитирует Нобоа «Метарейтинг».

«Сочи» идёт на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть баллов.

источник: «Метарейтинг»
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