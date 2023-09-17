«Нужно спасать». Фанатов смутил внешний вид экс-игрока киевского «Динамо» Милевского

Болельщики выразили беспокойство из-за внешнего вида бывшего игрока киевского «Динамо» Артема Милевского.

Фанатов обеспокоил внешний вид фтуболиста в ролике, в котором он объявил о розыгрыше футолки и мяча с автографом.

В коммент ариях предположили, что у игрока могут быть проблемы с алкоголем.

«Кто лично знает Артема. Надо как-то спасать Артема. Вы же видите, что с ним сейчас — происходит», — гласит один из комментариев.

Последним клубом Милевского стал «Минай», за который он выступал с 2020 по 2021 год. В сентябре 2021 года футболист официально объявил о прекращении карьеры.