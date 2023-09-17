Агент Клаудиньо исключил уход бразильца из «Зенита» в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что его клиент не собирается покидать российский клуб в зимнее трансферное окно.

«Клаудиньо не покинет «Зенит» ближайшей зимой. Таких планов у нас нет», — заявил Гарсия в интервью Sport24.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» в августе 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильского футболиста в € 20 млн. Стоит отметить, что 24 февраля 2023 года он получил российское гражданство.