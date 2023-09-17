«Динамо» согласно пригласить Александра Мостового на стажировку

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что бело-голубые готовы пригласить бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового на стажировку в качестве тренера.

«Мостовой хочет на стажировку в «Динамо»? С удовольствием готовы его пригласить

Сможет ли наш клуб дать ему что-то новое? Когда и если Александр Мостовой приедет к нам на стажировку, пройдет её, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил», — приводит слова Гафина Sport24.

Александр Мостовой во время карьеры футболиста успел поиграть за «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также в испанских «Сельте» и «Алавесе». В составе сборной России полузащитник провёл 65 матчей и отметился 13 забитыми мячами.