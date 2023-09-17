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Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи»

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи»
17 сентября 2023 13:18
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

«Сочи» на своём официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба.

Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Наш клуб благодарит Дмитрия Валерьевича за проделанную совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», - гласит сообщение на официальном сайте «Сочи».

Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин.

Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Под его руководством «Сочи» провел 19 официальных матчей.

источник: ФК «Сочи»
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