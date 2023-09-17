«Урал» - «Факел»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» объявили составы команд на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги.

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Дмитриев, Юшин, Каштанов.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

«Урал» после семи проведённых матчей располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 13 очков.