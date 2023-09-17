Новичок «Динамо» Бителло оценил уровень РПЛ

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло поделился впечатлениями от своего дебюта в РПЛ.

Напомним, что 23-летний футболист провел первый матч за бело-голубых в рамках 8-го тура. «Динамо» сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1).

«Играли, может быть, хорошо, но, к сожалению, не удалось победить. Не заработали три очка, а это самое главное, поэтому сложно оценивать свою игру. Уровень чемпионата России хороший», — цитирует Бителло ТАСС.

Отметим, что бразильский футболист появился на поле на 60-й минуте. Он вышел на поле вместо Дениса Макарова.