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Новичок «Динамо» Бителло оценил уровень РПЛ

Ранее футболист выступал за «Гремио».
17 сентября 2023 14:18
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло поделился впечатлениями от своего дебюта в РПЛ.

Напомним, что 23-летний футболист провел первый матч за бело-голубых в рамках 8-го тура. «Динамо» сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1).

«Играли, может быть, хорошо, но, к сожалению, не удалось победить. Не заработали три очка, а это самое главное, поэтому сложно оценивать свою игру. Уровень чемпионата России хороший», — цитирует Бителло ТАСС.

Отметим, что бразильский футболист появился на поле на 60-й минуте. Он вышел на поле вместо Дениса Макарова.

источник: ТАСС
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