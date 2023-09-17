Сёмин считает, что за неудовлетворительные результаты «Сочи» должен отвечать спортивный директор

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Мы видим, что это уже не первая отставка главного тренера. То же самое было недавно в «Факеле». Мне кажется, что вся проблема в том, что когда есть неудовлетворительные результаты, то покидать клуб должен и главный тренер, и спортивный директор. Потому что они отвечают за комплектацию и подготовку команды. Когда два человека будут уходить, тогда будет меньше изменений в тренерском штабе», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Под его руководством «Сочи» провел 19 официальных матчей.