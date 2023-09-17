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«Сначала надо на поле выйти». Захарян — о шансах забить гол «Реалу»

Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
«Сначала надо на поле выйти». Захарян — о шансах забить гол «Реалу»
17 сентября 2023 15:10
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Реал Сосьедад»

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высказался относительно предстоящего матча с «Реалом».

Игра 5-го тура чемпионата пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«С детствa я следил за Криштиану в «Реале». Из тoй команды там остались Мoдрич, Карвахаль, Кроос. С любым из них помeнялся бы футболками. Такжe хотелось бы получить футболку Беллингeма. Получится ли забить «Реалу»? Дa ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим», — цитирует Захаряна «Okko Спорт».

В текущем сезоне Ла Лиги россиянин провёл два матча, но не смог отметиться результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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