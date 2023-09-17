ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Изидор выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Рубином», Фернандес — вне заявки

Матч в Казани начнётся в 16:30 по московскому времени.
Изидор выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Рубином», Фернандес — вне заявки
17 сентября 2023 15:31
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Зенит»

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» на матч 8-го тура чемпионата России.

Встречу на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Изидор.

Отметим, что в заявке клуба из Санкт-Петербурга отсутствует защитник Марио Фернандес.

В таблице РПЛ «Зенит» с 14 очками занимает четвёртое место, «Рубин» с шестью очками располагается на 13‑й строчке

источник: РПЛ
«Урал» и «Факел» не выявили победителя в матче РПЛ
Встреча прошла в Екатеринбурге.
17.09.2023 16:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Сначала надо на поле выйти». Захарян — о шансах забить гол «Реалу»
«Сначала надо на поле выйти». Захарян — о шансах забить гол «Реалу»
Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
17.09.2023 15:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Головин забил за «Монако» во втором матче подряд, отличившись в игре с «Лорьяном»
Головин забил за «Монако» во втором матче подряд, отличившись в игре с «Лорьяном»
Монегаски возглавляют турнирную таблицу чемпионата.
17.09.2023 14:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сёмин считает, что за неудовлетворительные результаты «Сочи» должен отвечать спортивный директор
Ранее был уволен Дмитрий Хохлов.
17.09.2023 14:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
Новичок «Динамо» Бителло оценил уровень РПЛ
Ранее футболист выступал за «Гремио».
17.09.2023 14:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Урал» — «Факел»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ
Игра состоится в Екатеринбурге.
17.09.2023 13:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.