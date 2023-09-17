Изидор выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Рубином», Фернандес — вне заявки

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» на матч 8-го тура чемпионата России.

Встречу на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Изидор.

Отметим, что в заявке клуба из Санкт-Петербурга отсутствует защитник Марио Фернандес.

В таблице РПЛ «Зенит» с 14 очками занимает четвёртое место, «Рубин» с шестью очками располагается на 13‑й строчке