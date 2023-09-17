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Гол и голевая передача Головина помогли «Монако» сыграть вничью с «Лорьяном»

Красно-белые упустили победу на последних секундах.
Гол и голевая передача Головина помогли «Монако» сыграть вничью с «Лорьяном»
17 сентября 2023 16:28
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Лига 1

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Ив Алленма - Ле Мустуар» состоялся матч пятого тура французской Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако». Команды разошлись миром – 2:2.

На второй минуте Айегун Тосин открыл счёт. Помог отыграться монегаскам российский полузащитник Александр Головин. В середине второго тайма Фоларин Балогун вывел «Монако» вперёд, на этот раз Головин выступил в качестве ассистента.

Тем не менее, удержать победный счёт гостям не удалось. На восьмой компенсированной минуте «Лорьян» спас Ромен Февр.

В турнирной таблице «Монако» с 11 очками занимает первое место. У «Лорьяна» 6 баллов и десятая строчка.

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