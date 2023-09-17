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Защитник «Зенита» Марио Фернандес выбыл на две недели

Вот те травмы, которых боялись в «Зените».
17 сентября 2023 16:33
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Зенита» Марио Фернандес не поможет своей команде в течение ближайших двух недель. Об этом в телеграм-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Фернандес вернётся к 20 сентября, когда питерцам предстоит матч с «Ахматом» в Кубке России.

Однако по данным источника, Марио не появится на поле раньше 30 сентября, в этот день «Зенит» ждёт встреча с «Оренбургом» в матче 10-го тура РПЛ.

Фернандес десять лет выступал за ЦСКА. Минувшим летом он подписал контракт с «Зенитом». За чемпионов России бразилец успел отыграть 9 матчей, но не отметился результативными действиями.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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