Защитник «Зенита» Марио Фернандес выбыл на две недели

Защитник «Зенита» Марио Фернандес не поможет своей команде в течение ближайших двух недель. Об этом в телеграм-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Фернандес вернётся к 20 сентября, когда питерцам предстоит матч с «Ахматом» в Кубке России.

Однако по данным источника, Марио не появится на поле раньше 30 сентября, в этот день «Зенит» ждёт встреча с «Оренбургом» в матче 10-го тура РПЛ.

Фернандес десять лет выступал за ЦСКА. Минувшим летом он подписал контракт с «Зенитом». За чемпионов России бразилец успел отыграть 9 матчей, но не отметился результативными действиями.