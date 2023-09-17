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«Закономерное очко, с кровью и потом». Ташуев – о ничьей в матче с «Уралом»

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17 сентября 2023 16:41
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвёл итоги гостевого матча с «Уралом» в девятом туре РПЛ (0:0).

«В раздевалке поблагодарили ребят за боевой матч. Игра была на три результата, но в конце концов разошлись миром, но с кровью и потом… Только не слезами. Закономерное очко, заработанно‑приобретённое», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

О назначении специалиста в воронежский клуб стало известно 8 сентября. Ранее командой руководил Вадим Евсеев.

Теперь в активе «Факела» 5 очков и 15-я строчка в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 14 баллами располагается на пятом месте.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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