«Закономерное очко, с кровью и потом». Ташуев – о ничьей в матче с «Уралом»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвёл итоги гостевого матча с «Уралом» в девятом туре РПЛ (0:0).

«В раздевалке поблагодарили ребят за боевой матч. Игра была на три результата, но в конце концов разошлись миром, но с кровью и потом… Только не слезами. Закономерное очко, заработанно‑приобретённое», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

О назначении специалиста в воронежский клуб стало известно 8 сентября. Ранее командой руководил Вадим Евсеев.

Теперь в активе «Факела» 5 очков и 15-я строчка в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 14 баллами располагается на пятом месте.