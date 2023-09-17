«Рубин» - «Зенит». Изидор открыл счёт с передачи Мантуана

В эти минуты на стадионе «Ак Барс Арена» проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом». Сине-бело-голубые открыли счёт в самом начале встречи.

На восьмой минуте Густаво Мантуан прекрасно обработал передачу и выдал на ход Изидору, который убежал от защитников и аккуратно пробил низом в дальний угол.

Напомним, Вильсон собирался покинуть РПЛ, однако не сумел перейти в «Марсель». В итоге француза арендовал «Зенит» до 30 июня 2024 года. Это первая игра Изидора в сине-бело-голубой футболке.