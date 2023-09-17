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Ловчев: слова Карпина интерпретировали так, будто он призывает валить из страны, но это не так

Евгений Серафимович вступился за Валерия Георгиевича.
17 сентября 2023 17:42
автор: Тимур Пацюк

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на критику Валерия Карпина. Ранее главный тренер национальной команды призвал отечественных футболистов уезжать из России в европейские чемпионаты.

«Это тот случай, когда ухватились за два слова — и давай мочалить без разбору, толком не понимая, о чём Карпин вообще сказал. Фразу-то повсюду подают как «уезжайте из России» - и людям, которые не в курсе футбольных дел и нюансов, это кажется возмутительным.

Это же не так выглядит. В России уровень футбола упал, и чтобы сборная выглядела лучше, показывала более зрелищный футбол, игрокам надо конкурировать в топ-чемпионатах — тогда и уровень сборной будет выше.

А всё это интерпретировали так, что Карпин призывает валить из страны. Это не так. Он, во-первых, как работал, так и продолжает работать в России и в клубе, и в сборной. Во-вторых, никогда не говорил сам о том, что собирается куда-то сваливать из-за ситуации в мире. Так что — спокойнее», - написал эксперт в своём телеграм-канале.

При этом Ловчев подчеркнул, что Карпину стоит выбирать выражение, так как он, занимая пост главного тренера сборной, представляет страну.

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