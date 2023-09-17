Ловчев: слова Карпина интерпретировали так, будто он призывает валить из страны, но это не так

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на критику Валерия Карпина. Ранее главный тренер национальной команды призвал отечественных футболистов уезжать из России в европейские чемпионаты.

«Это тот случай, когда ухватились за два слова — и давай мочалить без разбору, толком не понимая, о чём Карпин вообще сказал. Фразу-то повсюду подают как «уезжайте из России» - и людям, которые не в курсе футбольных дел и нюансов, это кажется возмутительным.

Это же не так выглядит. В России уровень футбола упал, и чтобы сборная выглядела лучше, показывала более зрелищный футбол, игрокам надо конкурировать в топ-чемпионатах — тогда и уровень сборной будет выше.

А всё это интерпретировали так, что Карпин призывает валить из страны. Это не так. Он, во-первых, как работал, так и продолжает работать в России и в клубе, и в сборной. Во-вторых, никогда не говорил сам о том, что собирается куда-то сваливать из-за ситуации в мире. Так что — спокойнее», - написал эксперт в своём телеграм-канале.

При этом Ловчев подчеркнул, что Карпину стоит выбирать выражение, так как он, занимая пост главного тренера сборной, представляет страну.