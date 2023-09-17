«Рубин» - «Зенит»: гости забили два гола за три минуты и довели счёт до разгромного

В Казани проходит матч 9-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом». Сине-бело-голубые громят хозяев поля со счётом 3:0.

В первом тайме отличился Вильсон Изодор. После перерыва «Зенит» забил два мяча с интервалом в три минуты. Сначала Сутормин покатил на Вендела, бразилец в касание сделал передачу в штрафную, где Кассьерра опередил Ашурматова и переправил мяч в сетку ворот Дюпина.

Вскоре своё слово сказал Клаудиньо. Сутормин вновь отпасовал на Вендела, бразилец переправил мяч в штрафную на Клаудиньо, который в касание переиграл вратаря «Рубина».