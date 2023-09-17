ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Рубин» - «Зенит»: гости забили два гола за три минуты и довели счёт до разгромного

Казанцы вряд ли успеют исправить ситуацию.
«Рубин» - «Зенит»: гости забили два гола за три минуты и довели счёт до разгромного
17 сентября 2023 17:58
автор: Тимур Пацюк
автор фото: РИА Новости

В Казани проходит матч 9-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом». Сине-бело-голубые громят хозяев поля со счётом 3:0.

В первом тайме отличился Вильсон Изодор. После перерыва «Зенит» забил два мяча с интервалом в три минуты. Сначала Сутормин покатил на Вендела, бразилец в касание сделал передачу в штрафную, где Кассьерра опередил Ашурматова и переправил мяч в сетку ворот Дюпина.

Вскоре своё слово сказал Клаудиньо. Сутормин вновь отпасовал на Вендела, бразилец переправил мяч в штрафную на Клаудиньо, который в касание переиграл вратаря «Рубина».

Максим Деменко: условный приход Черчесова мог бы взбодрить «Сочи»
Станислав Саламович уже работал в другом сочинском клубе 13 лет назад.
17.09.2023 18:39
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Локомотив» - «Оренбург»: команды огласили составы на матч 8-го тура РПЛ
Гостям нужно выбираться из подвалов таблицы.
17.09.2023 18:32
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ
«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ
Изидор отметился дебютным голом.
17.09.2023 18:24
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Торпедо» обыграло «Енисей» в матче Первой лиги
Автозаводцы временно поднялись на третье место.
17.09.2023 18:16
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Александр Головин: капитанская повязка в «Монако»? Не придаю этому большого значения
Россиянин дослужился до капитанства в клубе.
17.09.2023 18:04
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Ловчев: слова Карпина интерпретировали так, будто он призывает валить из страны, но это не так
Евгений Серафимович вступился за Валерия Георгиевича.
17.09.2023 17:42
Футбол
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.