Александр Головин: капитанская повязка в «Монако»? Не придаю этому большого значения

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвёл итоги матча 5-го тура с «Лорьяном» (2:2). Российский хавбек вышел на поле с капитанской повязкой, забил гол и отдал результативную передачу.

«Капитанская повязка? Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за «Монако». Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть. Обидно, что потеряли два очка», – цитирует Головина «Матч ТВ».

Александр выступает за «Монако» с 2018 года. Пять лет назад за его трансфер ЦСКА получил от красно-белых 30 миллионов евро.