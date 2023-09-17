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«Торпедо» обыграло «Енисей» в матче Первой лиги

Автозаводцы временно поднялись на третье место.
17 сентября 2023 18:16
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Арена Химки» состоялся матч 10-го тура Первой лиги между московским «Торпедо» и красноярским «Енисеем». Автозаводцы одержали минимальную победу – 1:0.

Единственный гол был забит на 73-й минуте. Его автором стал российский защитник Юрий Журавлёв.

В турнирной таблице «Торпедо» с 17 очками занимает третье место. «Енисей» (11) располагается на 12-й строчке.

Другие матчи 10-го тура Первой лиги

КАМАЗ 0:1 «Нефтехимик»;

«СКА-Хабаровск» 3:1 «Химки»;

«Кубань» 0:1 «Акрон».

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