«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Рубин» принимал на своём поле «Зенит». Подопечные Сергея Семака одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Уже на 8-й минуте питерцев вывел вперёд Вильсон Изидор. Новичок «Зенита», арендованный у «Локомотива», отметился голом в дебютной игре за клуб. После перерыва ворота Дюпина поразил Матео Кассьерра, а через 3 минуты – Клаудиньо.

В турнирной таблице «Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место. У «Ркбина» осталось 6 очков, клуб из столицы Татарстана располагается на 13-й позиции.