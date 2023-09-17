«Локомотив» - «Оренбург»: команды огласили составы на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 8-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». Стартовый свисток Артура Фёдорова прозвучит в 19:00 мск.
Команды огласили составы на эту встречу.
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Фассон, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Дзюба, Пиняев, Глушенков.
Запасные: Худяков, Гильерме, Погостнов, Митай, Кузьмичёв, Самошников, Тикнизян, Рыбчинский, Марадишвили, Куликов, Жемалетдинов.
«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Адамов, Гойкович, Перес, Сиваков, Башич, Вера, Марин, Мансилья, Обухов.
Запасные: Кеняйкин, Гогличидзе, Полуяхтов, Титков, Князев, Гюрлюк, Воробьёв, Куэро.