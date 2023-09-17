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«Локомотив» - «Оренбург»: команды огласили составы на матч 8-го тура РПЛ

Гостям нужно выбираться из подвалов таблицы.
17 сентября 2023 18:32
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 8-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». Стартовый свисток Артура Фёдорова прозвучит в 19:00 мск.

Команды огласили составы на эту встречу.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Фассон, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Дзюба, Пиняев, Глушенков.

Запасные: Худяков, Гильерме, Погостнов, Митай, Кузьмичёв, Самошников, Тикнизян, Рыбчинский, Марадишвили, Куликов, Жемалетдинов.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Адамов, Гойкович, Перес, Сиваков, Башич, Вера, Марин, Мансилья, Обухов.

Запасные: Кеняйкин, Гогличидзе, Полуяхтов, Титков, Князев, Гюрлюк, Воробьёв, Куэро.

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