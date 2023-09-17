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Максим Деменко: условный приход Черчесова мог бы взбодрить «Сочи»

Станислав Саламович уже работал в другом сочинском клубе 13 лет назад.
17 сентября 2023 18:39
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался об увольнении Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Когда пошли первые сообщения от руководства клуба, что они доверяют Хохлову, но им нужен результат, я сразу понял: дают последний шанс. Полагаю, что на Диму оказывалось давление. Мы давно с ним знакомы, он всегда работает с максимальной отдачей.

Не думаю, что сейчас у «Сочи» произойдёт встряска. Точилин хорошо знаком футболистам. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить», — цитирует Деменко RT.

Напомним, после вылета «Ференцвароша» из квалификации Лиги чемпионов в июле 2023 года Станислав Черчесов остаётся без работы. Эксперты называют бывшего рулевого сборной России главным претендентом на пост главного тренера «Спартака».

Добавим, что с 2010 по 2011 года Черчесов тренировал сочинскую «Жемчужину».

источник: Russia Today
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