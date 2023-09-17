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«Первая игра после международной паузы всегда получается сумбурной». Семак – после 3:0 с «Рубином»

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17 сентября 2023 19:31
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0). За сине-бело-голубых отличились Вильсон Изидор, Матео Кассьерра и Клаудиньо.

«Любой выездной матч достаточно сложный. Сегодня начали неплохо. Во второй части первого тайма у нас было много потерь. Это понятно, потому что первая игра после паузы на матчи сборных всегда получается сумбурной и складывается непросто. Это был хороший матч, но не лёгкий абсолютно. «Рубин» доставил нам проблем на стандартах», — цитирует Семака «Матч ТВ».

После 8 туров «Зенит» с 17 очками занимает второе место в таблице. «Рубин» (6) располагается на 13-й строчке. Лидером остаётся «Краснодар» с 18 очками.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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