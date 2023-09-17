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«Черноморец» со счётом 5:3 обыграл «Сокол» в матче Первой лиги

Новороссийцы прихлопнули идущий вторым саратовский клуб.
17 сентября 2023 19:36
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Центральный» в Новороссийске состоялся матч 10-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Соколом». Подопечные Константина Зырянова обыграли саратовский коллектив со счётом 5:3.

На старте встречи дублем отметился Владислав Руденко. Затем один мяч отквитал Владислав Морозов – 2:1. Ещё до перерыва два мяча в ворота «Соколоа» отправил Антон Антонов – 4:1.

Во втором тайме Морозов оформил дубль, забил и Михаил Мальцев. Гости устроили натиск ворот «Черноморца», но последнее слово было за новороссийцами: на третьей компенсированной минуте своё имя в протокол вписал Зикрула Магомедов.

«Черноморец» набрал 13 очков и поднялся на 10-е место в таблице. «Сокол» (17) остался на второй строчке.

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