«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ

В воскресенье, 17 сентября, на стадионе «Гудисон Парк» прошел матч 5-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Арсеналом». «Канониры» одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол в составе победителей забил Леандро Троссард на 69-й минуте встречи.

Таким образом, лондонский клуб набрал 13 очков и переместился на четвертую строчку турнирной таблицы. «Эвертон» идет в зоне вылета на 18-м месте с одним очком в запасе.

В следующем матче «Арсенал» примет ПСВ 20 сентября в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Эвертон» сыграет в гостях с «Брентфордом» в матче АПЛ. Встреча состоится 23 сентября.

Чемпионат Англии, АПЛ

5-й тур

«Эвертон» – «Арсенал» 0:1 (0:0)

Голы: Троссард 69