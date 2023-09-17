«Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в Москве

В воскресенье, 17 сентября, на стадионе «РЖД Арена» прошел заключительный матч 8-го тура чемпионата России РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». Победу одержали гости со счетом 2:0.
Первый гол в игре забил Иван Башич на 85-й минуте. Победную точку поставил Дмитрий Воробьев уже в компенсированное время (90+4).
Таким образом, «Оренбург поднялся на 11-е место, имея в активе восемь очков. На счету «Локомотива» восьмая строчка и 12 баллов.
В следующем матче «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом» на групповом этапе Кубка России 20 сентября, а «Оренбург» примет «Факел». Игра пройдет 21 сентября.
Чемпионат России, РПЛ
8-й тур
«Локомотив» – «Оренбург» 0:2
Голы: Башич 85, Воробьев 90+4
источник: «Советский спорт»