ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в Москве

Встреча прошла на «РЖД Арене».
«Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в Москве
17 сентября 2023 20:59
автор: Александр Бойченко
автор фото: РИА Новости

В воскресенье, 17 сентября, на стадионе «РЖД Арена» прошел заключительный матч 8-го тура чемпионата России РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». Победу одержали гости со счетом 2:0.

Первый гол в игре забил Иван Башич на 85-й минуте. Победную точку поставил Дмитрий Воробьев уже в компенсированное время (90+4).

Таким образом, «Оренбург поднялся на 11-е место, имея в активе восемь очков. На счету «Локомотива» восьмая строчка и 12 баллов.

В следующем матче «Локомотив» сыграет на выезде с «Уралом» на групповом этапе Кубка России 20 сентября, а «Оренбург» примет «Факел». Игра пройдет 21 сентября.

Чемпионат России, РПЛ

8-й тур

«Локомотив» – «Оренбург» 0:2

Голы: Башич 85, Воробьев 90+4

источник: «Советский спорт»
«Парни сыграли просто на все 100%». Нападающий «Оренбурга» Воробьёв — о победе над «Локомотивом»
Южноуральцы уехали из Москвы с тремя очками.
17.09.2023 22:08
Футбол
автор: Никита Плохих
Артета – о победе над «Эвертоном» в гостях: мы не побеждали здесь 6 лет
«Канониры» выиграли с минимальным перевесом (1:0).
17.09.2023 22:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тренер «Оренбурга» – о победе над «Локомотивом»: для меня каждая игра как финал
Команда забрала три очка.
17.09.2023 21:49
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»: Арсен Захарян начнет матч в запасе
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
17.09.2023 21:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
Изидор посвятил дебютный гол в составе «Зенита» Малкому
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0.
17.09.2023 21:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ
«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ
Встреча прошла в Ливерпуле.
17.09.2023 20:26
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.