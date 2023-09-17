«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»: Арсен Захарян начнет матч в запасе

В воскресенье, 17 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом». Стали известны стартовые составы команд.

«Реал Мадрид»: Кепа Арриссабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Хоселу.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Мендес, Субименди, Мерино, Барренечеа, Кубо, Оярсабаль.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

Добавим, перед игрой «сливочные» набрали 12 баллов и располагаются на втором месте турнирной таблицы. В активе «Реал Сосьедада» шесть очков и десятая строчка.