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«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»: Арсен Захарян начнет матч в запасе

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
17 сентября 2023 21:35
автор: Александр Бойченко

В воскресенье, 17 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом». Стали известны стартовые составы команд.

«Реал Мадрид»: Кепа Арриссабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Хоселу.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Мендес, Субименди, Мерино, Барренечеа, Кубо, Оярсабаль.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

Добавим, перед игрой «сливочные» набрали 12 баллов и располагаются на втором месте турнирной таблицы. В активе «Реал Сосьедада» шесть очков и десятая строчка.

источник: «Советский спорт»
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