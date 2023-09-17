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Тренер «Оренбурга» – о победе над «Локомотивом»: для меня каждая игра как финал

Команда забрала три очка.
17 сентября 2023 21:49
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал уверенную победу своей команды в выездном матче против «Локомотива» со счетом 2:0 в рамках 8-го тура чемпионата России.

«Мы работаем над обороной побольше. Потому что у нас раньше были проблемы с этим. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают.

Для меня это особенный момент в карьере? Я очень рад, очень благодарен этой возможности. Для меня это первый подобный опыт. Так что для меня каждая игра как финал. Я очень рад за команду. До этого она переживала непростой период», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Первый гол в игре забил Иван Башич на 85-й минуте. Победную точку поставил Дмитрий Воробьев уже в компенсированное время (90+4).

Таким образом, «Оренбург поднялся на 11-е место, имея в активе восемь очков. На счету «Локомотива» восьмая строчка и 12 баллов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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