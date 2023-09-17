ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Артета – о победе над «Эвертоном» в гостях: мы не побеждали здесь 6 лет

«Канониры» выиграли с минимальным перевесом (1:0).
17 сентября 2023 22:05
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выездную победу над «Эвертоном» в рамках 5-го тура чемпионата Англии.

«Мы говорили об этом, это вызов. Шесть лет мы здесь не побеждали, и на это есть несколько причин.

Я думаю, что мы провели и невероятную игру, мы заставили их болельщиков молчать и создали много, много моментов. Мы доминировали в игре, и мы очень рады уйти с победой и без пропущенных мячей», – цитирует Артету BBC.

Единственный гол в составе победителей забил Леандро Троссард на 69-й минуте встречи.

Таким образом, лондонский клуб набрал 13 очков и переместился на четвертую строчку турнирной таблицы. «Эвертон» идет в зоне вылета на 18-м месте с одним очком в запасе.

источник: BBC
«Парни сыграли просто на все 100%». Нападающий «Оренбурга» Воробьёв — о победе над «Локомотивом»
Южноуральцы уехали из Москвы с тремя очками.
17.09.2023 22:08
Футбол
автор: Никита Плохих
Тренер «Оренбурга» – о победе над «Локомотивом»: для меня каждая игра как финал
Команда забрала три очка.
17.09.2023 21:49
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»: Арсен Захарян начнет матч в запасе
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
17.09.2023 21:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
Изидор посвятил дебютный гол в составе «Зенита» Малкому
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0.
17.09.2023 21:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в Москве
«Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» в Москве
Встреча прошла на «РЖД Арене».
17.09.2023 20:59
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ
«Арсенал» добился минимальной победы над «Эвертоном» в выездном матче АПЛ
Встреча прошла в Ливерпуле.
17.09.2023 20:26
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.