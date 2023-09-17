Артета – о победе над «Эвертоном» в гостях: мы не побеждали здесь 6 лет

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выездную победу над «Эвертоном» в рамках 5-го тура чемпионата Англии.

«Мы говорили об этом, это вызов. Шесть лет мы здесь не побеждали, и на это есть несколько причин.

Я думаю, что мы провели и невероятную игру, мы заставили их болельщиков молчать и создали много, много моментов. Мы доминировали в игре, и мы очень рады уйти с победой и без пропущенных мячей», – цитирует Артету BBC.

Единственный гол в составе победителей забил Леандро Троссард на 69-й минуте встречи.

Таким образом, лондонский клуб набрал 13 очков и переместился на четвертую строчку турнирной таблицы. «Эвертон» идет в зоне вылета на 18-м месте с одним очком в запасе.