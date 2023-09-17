«Парни сыграли просто на все 100%». Нападающий «Оренбурга» Воробьёв — о победе над «Локомотивом»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв в беседе с корреспондентом «Советского спорта» поделился эмоциями от победы в матче 8-го тура РПЛ над «Локомотивом»(2:0). 25-летний россиянин стал автором одного из забитых мячей оренбуржцев.

«Сегодня вся команда сработала, как надо. Парни сыграли просто на все 100%. Рад, что вышло забить мяч. Для нас сейчас главное побеждать в каждом матче, будем стараться. Второй гол в чемпионате, надеюсь удастся перебить прошлогоднее достижение в 8. Хочу стать легендой в Оренбурге», — заявил Воробьёв.

Дмитрий Воробьёв за четыре матча в нынешнем сезоне РПЛ забил два мяча. «Оренбург» после восьми туров набрал 8 очков и сейчас располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.