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Дзюба отказался общаться с болельщиками «Локомотива» после матча с «Оренбургом»

Железнодорожники не смогли набрать очки в домашнем матче РПЛ.
17 сентября 2023 22:20
автор: Виталий Стопин

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба отказался общаться с болельщиками и журналистами после матча 8-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с «Оренбургом».

«Извини, нам запретили», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

После матча 4-го тура нынешнего сезона чемпионата России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос по поводу критики его игры со стороны известного тренера Игоря Шалимова. На это нападающий железнодорожников в грубой форме ответил корреспонденту, сопроводив свой монолог угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча (условно).

В нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба провёл шесть матчей и стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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