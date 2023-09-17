Евгений Морозов назвал европейский клуб, в котором хотел бы продолжить карьеру

Центральный полузащитник московского «Локомотива» Евгений Морозов высказался о возможной игре в Европе в будущем.

«Соглашусь с Валерием Георгиевичем, что нужно уезжать, чтобы набираться класса. Но нужно учитывать один фактор. Если уезжать в топ-5 лиг, то оно того стоит. Если что-то ниже, то уже сложнее.

Я бы с радостью попробовал себя в Европе, но надо понимать, куда и зачем я еду. Думаю, что итальянская Серия А мне ближе всего. Хотелось бы поиграть за Интер в будущем вместе с Бастони», – приводит слова Морозова корреспондент «Советского спорта».

Добавим, в нынешнем сезоне воспитанник «Локомотива» принял участие в четырех матчах чемпионата России, однако не сумел отметиться результативными действиями.