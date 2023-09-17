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Морозов отметил высокий класс игроков «Оренбурга: они будут дальше набирать форму

«Локомотив» уступил в домашнем матче 8-го тура РПЛ (0:2).
17 сентября 2023 23:10
автор: Никита Плохих

Центральный полузащитник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал домашнее поражение «железнодорожников» в игре 8-го тура чемпионата России от «Оренбурга» со счетом 0:2.

«Настаиваю на том, что мы не рассыпались, просто мы не забили свои моменты, а они забили. Нам пришлось побежать в атаку - пропустили второй на контратаке. Понимаете, «Оренбург» мощная команда, я уверен, что они дальше будут набирать форму, у них классные футболисты», – приводит слова Морозова корреспондент «Советского спорта».

Первый гол в игре забил Иван Башич на 85-й минуте. Победную точку поставил Дмитрий Воробьев уже в компенсированное время (90+4).

Таким образом, «Оренбург поднялся на 11-е место, имея в активе восемь очков. На счету «Локомотива» восьмая строчка и 12 баллов.

источник: «Советский спорт»
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