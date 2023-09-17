«Рома» со счётом 7:0 разгромила «Эмполи» в Серии А

17 сентября на «Стадио Олимпико» в Риме (Италия) состоялся матч 4-го тура Серии А между «Ромой» и «Эмполи». Встреча завершилась разгромной победой «волков» со счётом 7:0.

В составе римлян дубль на свой счёт записал аргентинский форвард Паулу Дибала. Ещё по разу отличились полузащитники Ренату Саншеш и Брайан Кристанте, защитник Джанлука Манчини и нападающий Ромелу Лукаку. Автоголом отметился полузащитник «Эмполи» Альберто Грасси.

«Рома» одержала первую победу в нынешнем сезоне. Подопечные легендарного португальца Жозе Моуринью за четыре матча набрали 4 очка и сейчас располагаются на 12-м месте в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» на данный момент не набрал ни одного очка и идёт на последнем, 20-м месте.