Кузяев не помог «Гавру» обыграть «Лион»

17 сентября в Лионе (Франция) на стадионе «Групама» состоялся матч 5-го тура Лиги 1 между местным «Олимпиком» и «Гавром». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

В составе гостей почти весь матч на поле провёл полузащитник «Гавра» Далер Кузяев. 30-летний россиянин появился на поле в стартовом составе своей команды и был заменён только на 89-й минуте, когда вместо него на поле вышел нападающий Исса Сумаре.

Примечательно, что «Лион» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. На данный момент «ткачи» не одержали ни одной победы в нынешнем сезоне. Подопечные Лорана Блана в пяти турах набрали два очка и располагаются в зоне вылета — на 16-м месте. «Гавр» с шестью очками идёт на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.