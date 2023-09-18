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Президент УЕФА: Россия вернётся в еврокубки после окончания боевых действий на Украине

Чеферин продолжает стоять на своём.
18 сентября 2023 07:12
автор: Виталий Стопин

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможном возвращении сборной России и российских клубов на турниры под эгидой его организации. Впервые он назвал примерные сроки возможного восстановления в правах представителей РФС.

«До окончания боевых действий на Украине Россия будет исключена из еврокубков», — приводит слова Чеферина Sportklub.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В декабре прошлого года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая занимается разработкой дорожной карты для возвращения российских команд к международным турнирам. Этому предшествовали переговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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