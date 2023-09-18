Почеттино высказался о проблемах украинца Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матча 5-го тура АПЛ с «Борнмутом» (0:0) поделился мнением об игре форварда Михаила Мудрика. Украинец на старте нынешнего сезона не может порадовать фанатов лондонского клуба результативными действиями.

«Мудрик улучшается. Ему ещё нужно учиться, ведь АПЛ очень быстрая лига, где всё проходит на невероятной скорости. Как мне кажется, Михаилу нужно лучше понимать игру и иногда быть ближе к команде. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения по ходу нынешнего сезона», — заявил Почеттино в интервью Sky Sports.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Лондонский клуб заплатил за украинца € 70 млн (ещё € 30 млн могут быть выплачены в виде бонусов). В прошлом сезоне он провёл в составе английского клуба 17 матчей, отметившись двумя результативными передачами. В АПЛ сезона-2023/2024 на счету Мудрика четыре матча.