Бистрович – о дебюте за «Балтику: я наслаждался каждый секундой матча

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович прокомментировал свою игру в матче с «Ростовом» в рамках 8-го тура чемпионата России (2:2).

«Идеальный дебют? Не очень скромно, но да (смеется). Дебют и правда получился отличным. Хотя всегда есть, куда расти. С нетерпением ждал своего выхода на поле. Это моя первая официальная игра за четыре месяца, я был очень воодушевлен. Безумно соскучился по футболу и официальным матчам, наслаждался каждой минутой, каждой секундой на поле!», – сказал Бистрович «Чемпионату».

Добавим, Бистрович перешел из московского ЦСКА в «Балтику» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с армейцами действует до 30 июня 2025 года.