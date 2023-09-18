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Бистрович – о дебюте за «Балтику: я наслаждался каждый секундой матча

Калининградский клуб отыгрался с 0:2 в матче с «Ростовом».
18 сентября 2023 08:12
автор: Александр Бойченко

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович прокомментировал свою игру в матче с «Ростовом» в рамках 8-го тура чемпионата России (2:2).

«Идеальный дебют? Не очень скромно, но да (смеется). Дебют и правда получился отличным. Хотя всегда есть, куда расти. С нетерпением ждал своего выхода на поле. Это моя первая официальная игра за четыре месяца, я был очень воодушевлен. Безумно соскучился по футболу и официальным матчам, наслаждался каждой минутой, каждой секундой на поле!», – сказал Бистрович «Чемпионату».

Добавим, Бистрович перешел из московского ЦСКА в «Балтику» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с армейцами действует до 30 июня 2025 года.

источник: Чемпионат.com
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