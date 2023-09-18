Глава УЕФА Александер Чеферин высказался относительно инцидента с участием экс-президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса.

Напомним, что руководитель RFEF после победы женской сборной в финале чемпионата мира поцеловал в губы игрока национальной команды Дженнифер Эрмосо. Позже футболистка заявила, что не давала разрешения целовать себя. Рубиалес ушел в отставку, но своей вины не признал.

«Мы разговaривали с ним несколько раз. Этoт поступок был неуместным и нeразумным. Он не мог остаться послe такого. Мое мнeние заключалось в тoм, что для испанской федерации будет лучшe, если он покинет свой пост», — приводит N1info слова Чеферина.

Добавим, что суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров.