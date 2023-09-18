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Арсен Захарян признался, что с «Лас-Пальмасом» играть сложнее, чем с «Зенитом»

Российский полузащитник выступает за «Реал Сосьедад».
Арсен Захарян признался, что с «Лас-Пальмасом» играть сложнее, чем с «Зенитом»
18 сентября 2023 08:48
автор: Александр Бойченко
автор фото: Ла Лига

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил уровень футбола в Испании и России.

«Какой соперник по ощущениям сложнее — «Зенит» или «Гранада»? Блин, а почему «Гранада»? Почему не «Лас-Пальмас»? Могу сказать, что по ощущениям «Лас-Пальмас» сложнее. Не скажу, что эта команда сильнее, чем «Зенит», но тут, в Испании, совсем по-другому играют.

Если с «Зенитом» есть свобода, есть какое-то время подумать, то с «Лас-Пальмасом», по моим ощущениям, было очень тяжело», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале Okko Спорт.

В текущем сезоне чемпионата Испании Захарян принял участие в трех играх, проведя в общей сложности на поле 38 минут.

После пяти туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» располагается на 11-м месте с шестью баллами.

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