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Фанаты «Осасуны» пожелали Гринвуду смерти в первом матче после его возвращения

Футболист не играл полтора года.
18 сентября 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Хетафе» Мэйсон Гринвуд столкнулся с негативом от фанатов »Осасуны» в ходе матча Ла Лиги.

Напомним, что футболист был арендован у «Манчестер Юнайтед». Гринвуд не играл с января прошлого года из-за дела по избиению девушки. После того, как хавбека оправдали, английский клуб не решился возвращать его в состав и отдал в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года.

Мэйсон появился на поле на 77-й минуте. Как сообщает Mundo Deportivo, с сектора фанатов «Осасуны» начали раздаваться выкрики «Гринвуд, умри!», когда англичанин выходил на поле.

Инцидент отражен в протоколе матча.

источник: El Mundo Deportivo
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