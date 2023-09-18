Фанаты «Осасуны» пожелали Гринвуду смерти в первом матче после его возвращения

Полузащитник «Хетафе» Мэйсон Гринвуд столкнулся с негативом от фанатов »Осасуны» в ходе матча Ла Лиги.

Напомним, что футболист был арендован у «Манчестер Юнайтед». Гринвуд не играл с января прошлого года из-за дела по избиению девушки. После того, как хавбека оправдали, английский клуб не решился возвращать его в состав и отдал в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года.

Мэйсон появился на поле на 77-й минуте. Как сообщает Mundo Deportivo, с сектора фанатов «Осасуны» начали раздаваться выкрики «Гринвуд, умри!», когда англичанин выходил на поле.

Инцидент отражен в протоколе матча.