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Алексей Сутормин: старт был неудачным, но «Зенит» всегда в чемпионской гонке

18 сентября 2023 09:13
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением об игре команды в начале сезона РПЛ.

Напомним, что после первых трех матчей чемпионата клуб из Санкт-Петербурга набрал всего четыре очка. Во встрече 8-го тура «Зенит» обыграл «Рубин» со счётом 3:0.

«Мы всегда были в чемпионской гонке. Понятно, что старт вышел немного неудачным, но сейчас нужно находить силы и выходить на то место, на котором мы обязаны быть. Мы стараемся сделать это как можно скорее», — приводит «Матч ТВ» слова Сутормина.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в таблице, набрав 17 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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