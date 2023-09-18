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Геннадий Орлов: Изидор сильнее и Кассеьерры, и Сергеева

Французский нападающий сумел отличиться в своей первой же игре за сине-бело-голубых.
18 сентября 2023 09:06
автор: Александр Бойченко

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал дебют форварда Вильсона Изидора за «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина» (3:0).

«Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри – скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива», – сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Изидор (8-я минута), Матео Кассьера (55) и Клаудиньо (59).

В турнирной таблице «Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место. У «Рубина» осталось 6 очков, клуб из столицы Татарстана располагается на 13-й позиции.

источник: «Спорт-Экспресс»
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