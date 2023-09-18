Форвард «Реала» Хоселу: «Реал Сосьедад» пытался доминировать, но нам удалось отыграться

Нападающий «Реала» Хоселу прокомментировал пятую победу кряду своей команды в матче против «Реал Сосьедада» (2:1).

«Очень сложный и трудозатратный матч. «Реал Сосьедад» пытался доминировать, и в их составе есть очень хорошие игроки. Мы знали, что должны держаться вместе. Нам пришлось кое-что исправлять, потому что мы пропустили очень рано. Но таков «Бернабеу» и наши болельщики, мы смогли все изменить.

Мы делаем все понемногу. Мы стабильны и верим в себя. Знали, что у нас будут шансы, и нам удалось отыграться», – приводит слова Хоселу AS.

Голы у хозяев поля забили Федерико Вальверде (46-я минута) и Хоселу (60). Единственный мяч за гостей оформил Андер Барренечеа (5).

Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд и вышел на первое место с 15 баллами. В активе бело-голубых шесть очков и 11-я строчка.