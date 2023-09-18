ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Форвард «Реала» Хоселу: «Реал Сосьедад» пытался доминировать, но нам удалось отыграться

«Сливочные» одержали волевую победу (2:1).
18 сентября 2023 09:12
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Реала» Хоселу прокомментировал пятую победу кряду своей команды в матче против «Реал Сосьедада» (2:1).

«Очень сложный и трудозатратный матч. «Реал Сосьедад» пытался доминировать, и в их составе есть очень хорошие игроки. Мы знали, что должны держаться вместе. Нам пришлось кое-что исправлять, потому что мы пропустили очень рано. Но таков «Бернабеу» и наши болельщики, мы смогли все изменить.

Мы делаем все понемногу. Мы стабильны и верим в себя. Знали, что у нас будут шансы, и нам удалось отыграться», – приводит слова Хоселу AS.

Голы у хозяев поля забили Федерико Вальверде (46-я минута) и Хоселу (60). Единственный мяч за гостей оформил Андер Барренечеа (5).

Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд и вышел на первое место с 15 баллами. В активе бело-голубых шесть очков и 11-я строчка.

«Спартак» объявил о завершении трансферной кампании клуба
Красно-белые заметно усилились перед началом и по ходу стартовых матчей нового сезона.
18.09.2023 10:24
Футбол
автор: Виталий Стопин
Тьяго Скуро: Головин — лидер «Монако»
Россиянин отлично проводит начало нынешнего сезона.
18.09.2023 10:12
Футбол
автор: Виталий Стопин
Кристиян Бистрович объяснил, почему решил уйти в аренду из ЦСКА
Хорват перешел в «Балтику» на правах аренды.
18.09.2023 10:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Марио Фернандеса оценил состояние игрока перед следующим матчем «Зенита»
Россиянин пропустил игру против «Рубина» (3:0).
18.09.2023 10:06
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мостовой посоветовал Головину никуда не уезжать из «Монако»
Александр в нынешнем сезоне является одним из лидеров монегасков.
18.09.2023 09:29
Футбол
автор: Виталий Стопин
Алексей Сутормин: старт был неудачным, но «Зенит» всегда в чемпионской гонке
18.09.2023 09:13
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.