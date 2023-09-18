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Мостовой посоветовал Головину никуда не уезжать из «Монако»

Александр в нынешнем сезоне является одним из лидеров монегасков.
18 сентября 2023 09:29
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что россиянину Александру Головину не стоит покидать «Монако». В январе 27-летним хавбеком активно интересовалась дортмундская «Боруссия».

«На мой взгляд, Головин успел стать лидером «Монако». Как по достойной игре за команду, так и по количеству лет, проведенных в этом клубе. Шесть лет — это приличный срок. Лично я с уверенностью могу назвать его лидером монегасков. За эти годы он из футболиста запаса смог стать основным игроком команды. Очень быстро летит время... Казалось, что совсем недавно он уходил из ЦСКА.

Что касается продолжения карьеры, то, считаю, Головину не стоит никуда уезжать. Ему нужна стабильность. Да, «Монако» в нынешнем сезоне не играет в еврокубках, но в прошлом же сезоне играла. И не факт, что в будущем ей там не будет. Тем более что в этом году «Монако» может составить достойную конкуренцию «ПСЖ». Так что нет никакого смысла уходить. Не факт, что у Александра получится закрепиться и быть игроком основы где-нибудь в условной Германии. На это нужно время», — приводит слова Мостового RT.

Александр Головин стал игроком «Монако» в июле 2018 года, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. В составе монегасков 27-летний россиянин в нынешнем сезоне Лиги 1 провёл пять матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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