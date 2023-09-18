ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Марио Фернандеса оценил состояние игрока перед следующим матчем «Зенита»

Россиянин пропустил игру против «Рубина» (3:0).
18 сентября 2023 10:06
автор: Александр Бойченко

Агент Жорше Машаду, агент флангового защитника «Зенита» Марио Фернандеса, оценил состояние игрока после пропущенного матча 8-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0).

«С Марио все нормально. Он будет готов к следующей игре», - приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в девяти матчах «Зенита», однако не сумел отметиться результативными действиями.

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Ахматом в Грозном в рамках группового этапа Кубка России. Встреча пройдет 20 сентября и начнется в 17:15 мск.

источник: Sport24.ru
«Спартак» объявил о завершении трансферной кампании клуба
Красно-белые заметно усилились перед началом и по ходу стартовых матчей нового сезона.
18.09.2023 10:24
Футбол
автор: Виталий Стопин
Тьяго Скуро: Головин — лидер «Монако»
Россиянин отлично проводит начало нынешнего сезона.
18.09.2023 10:12
Футбол
автор: Виталий Стопин
Кристиян Бистрович объяснил, почему решил уйти в аренду из ЦСКА
Хорват перешел в «Балтику» на правах аренды.
18.09.2023 10:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мостовой посоветовал Головину никуда не уезжать из «Монако»
Александр в нынешнем сезоне является одним из лидеров монегасков.
18.09.2023 09:29
Футбол
автор: Виталий Стопин
Алексей Сутормин: старт был неудачным, но «Зенит» всегда в чемпионской гонке
18.09.2023 09:13
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Реала» Хоселу: «Реал Сосьедад» пытался доминировать, но нам удалось отыграться
«Сливочные» одержали волевую победу (2:1).
18.09.2023 09:12
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.