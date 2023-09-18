Агент Марио Фернандеса оценил состояние игрока перед следующим матчем «Зенита»

Агент Жорше Машаду, агент флангового защитника «Зенита» Марио Фернандеса, оценил состояние игрока после пропущенного матча 8-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0).

«С Марио все нормально. Он будет готов к следующей игре», - приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в девяти матчах «Зенита», однако не сумел отметиться результативными действиями.

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Ахматом в Грозном в рамках группового этапа Кубка России. Встреча пройдет 20 сентября и начнется в 17:15 мск.