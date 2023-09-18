Кристиян Бистрович объяснил, почему решил уйти в аренду из ЦСКА

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович объяснил, почему принял решение уйти в аренду в калининградский клуб из ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Когда я возвращался, был уверен, что останусь. Довольно быстро у меня состоялся разговор с Федотовым. Тренер сразу дал понять, что на моей позиции в команде высокая конкуренция, и завоевать место в составе будет крайне тяжело. Мне же было очень важно получать игровую практику, чтобы набрать форму после травмы. В ЦСКА этого никто не обещал.

Владимир Валентинович был справедлив и очень тактичен. Если честно, я и сам считаю, что он прав», — цитирует Бистровича «Чемпионат».

Добавим, Бистрович перешел из московского ЦСКА в «Балтику» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с армейцами действует до 30 июня 2025 года.