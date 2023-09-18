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Тьяго Скуро: Головин — лидер «Монако»

Россиянин отлично проводит начало нынешнего сезона.
18 сентября 2023 10:12
автор: Виталий Стопин

Спортивный директор «Монако» Тьяго Скуро высказался о вкладе полузащитника Александра Головина в успехи команды. Накануне, 17 сентября, 27-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в матче 5‑го тура чЛиги 1 с «Лорьяном» (2:2).

«Головин— лидер «Монако», один из ключевых футболистов нашей команды, который ведёт весь коллектив за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Алекс получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды.

Во встрече с «Рольяном», к сожалению, мы не смогли удержать победу, но вклад Головина всё равно необходимо отметить. После паузы на матчи сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен», — приводит слова функционера Metaratings.ru.

На второй тайме матча с «Лорьяном» Головин вышел с капитанской повязкой. «Монако» после пяти туров с 11 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем матче монегаски примут на своём поле «Ниццу» (22 сентября).

источник: Metaratings.ru
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